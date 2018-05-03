الجامعة العربية تدين الهجوم الانتحاري على مقر مفوضية الإنتخابات في طرابلس

ليبيا – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء.

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي صرح بحسب المكتب الإعلامي لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي واصفاً إياه بـ”الخسيس”، مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد عفيفي أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها.

وجدد في هذا السياق التزام الجامعة العربية بمرافقة الليبيين في هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد.

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