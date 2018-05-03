بوسبيحة: تفجير طرابلس نتيجة للغزو الخفي للإرهابين في العاصمة

أعرب عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية عن منطقة الجنوب علي مصباح بوسبيحة, عن ادانته واستنكاره الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مترحما على أرواح الضحايا.

وقال بوسبيحة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “هذه الأعمال هى نتيجة للغزو الخفي للإرهابين لمدينة طرابلس بعد انحسارهم من بنغازى وسرت”، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة الوهمية لأسامة بن حميد بالساحة الخضراء، كانت تعبير عن استعراض عضلاتهم لقوتهم داخل المدينة، وإنذار بإفساد أي عملية سياسية لاتكون الأطراف المتأسلمة طرف أساسى فيها، ومن بينها العملية الانتخابية التى لا يمكن إجرائها فى ظل سيطرة المليشيات على العاصمة.

وكشف بوسبيحة، أنه خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأممي غسان سلامة، أكد بوسبيحة لسلامة على أهمية توحيد القوات المسلحة وتوحيد قيادتها على أساس مهمني تراتبي، وايضا كافة الأجهزة الأمنية، محذرا من أنه في حال لم يتم هذا فأن البلاد ستشهد عمليات إرهابية مماثلة، ولن تكون أي مدينة ليبية محصنة أو بعيدة عن ذلك.

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