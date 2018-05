تأجيل ورشة عمل بجمعية الهيئات القضائية إلى أجل غير مسمى

المتوسط:

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن تأجيل ورشة العمل التي كان من المزمع عقدها يوم الأحد المقبل بفندق المهاري، بسبب التفجير الذي طال مفوضية الانتخابات يوم أمس الأربعاء وراح ضحيته عددا من المدنيين.

وأوضحت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها تعتذر من جميع الراغبين في الحضور والمشاركة، منوهة إلى أنها تعلن مستقبلًا عن الموعد فور إقراره.

