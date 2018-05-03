العريبي: الحكومة المؤقتة حاربت الإرهاب ودعمت مفوضية الانتخابات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، أن الحكومة حاربت الإرهاب ودعمت المسار الديمقراطي المتمثل في المفوضية العليا للانتخابات.

وقال العريبي في مؤتمر صحفي عقده حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في العاصمة، إن الحكومة المؤقتة قامت بصيانة مقرات المفوضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووفقاً للناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، أن الثني وقف إلى جانب الخيار الديمقراطي والمطلب الشعبي لتذليل كافة الصعاب والاحتياجات المادية والمعنوية التي تسهل العملية الانتخابية.

وأشار العريبي، إلى أن افتتاح الثني لمقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وتجهيزه بأحدث الأجهزه والإمكانيات للارتقاء بمستوى الخدمات، جاء استعداداً لأية عملية انتخابية محتملة.

وختم العريبي قوله، أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الأمان.

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