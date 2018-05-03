سبها الطبي.. خطف واستهداف مدفعي وتلويح بالسلاح

وجه مدير عام مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش خطابا إلى وزير الصحة مفاده انه منذ “إعلان حالة الطوارئ في 6 فبراير الماضي وحتى الآن تعرض المركز لعدة إصابات سببت إضرارا بليغة لحقت بالمبنى الطبي والمباني الخدمية (المخازن والإدارة) والسكنية والأقسام العلاجية ك (قسم الباطنة والولادة وجناح التوليد والحواضن والعيون والأطفال) الأمر الذي أدى إلى إصابة عدة مرضى ومرافقين.

وأشار الخطاب الذي اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على صورة منه إلى انه في 23 ابريل الجاري قام أشخاص من خارج المركز باقتحام قسم العمليات ونتج عن ذلك اخذ مريض مصاب تحت التخدير بقوة السلاح منتهكين بذلك حرمة المكان والعاملين به”.

وأضاف الخطاب أن العاملين بالمركز يدينون ما حدث ويحملون “المسؤولية الكاملة لجميع الجهات الأمنية ذات العلاقة والمسؤولة عن تأمين المركز” مؤكدا إخلاء مسؤوليته “حيال أي اختراق أو تعدي يحصل داخل المركز او على العاملين به من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين أو المتلقين للعلاج به”.

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