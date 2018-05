«دغيم» يصف تفجير مفوضية الانتخابات بـ «العمل الجبان»

المتوسط:

استنكر عضو مجلس النواب زياد دغيم، التفجير اﻻنتحاري الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، واصفًا إياه بالعمل الجبان.

وتقدم “دغيم”، في تصريح خاص لصحيفة “المتوسط”، بأحرى التعازي للشعب الليبي عموما وسكان طرابلس خصوصا، سائلًا الله المغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لأهالي الضحايا.

وأكد عضو النواب، أن الرد على ذها العمل هو المضي قدما في انتخاب رئيس دولة مؤقت وفق قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، مؤكدًا ـن كل نواب أقليم برقة وكل التيار الفدرالي مستعدين لانتخابات برلمانية وفق دستور الاستقلال 1951.

وتابع: «ولكن لن نقبل أبدا بدستور باطل قضائيا صادر من هيئة منتهية الولاية أو بمرحلة مؤقتة رابعة».

