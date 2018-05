المتوسط:

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيقات، للوقوف على تفاصيل أحداث تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة، في بيان، تداولته وسائل الإعلام، أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، داعية كافة وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار.

وأوضحت داخلية الوفاق، أن كافة الأجهزة الأمنية في حالة استنفار لبسط الأمن وتأمين الطرقات.

The post «داخلية الوفاق» تشكل لجنة تحقيقات لمعرفة تفاصيل «تفجير المفوضية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية