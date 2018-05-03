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ليبي من أصل كندي يقاضي حفتر في فرنسا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفع مواطن ليبي من أصل كندي قتل عدد من أفراد أسرته في معارك الجيش الوطني دعوى قضائية في فرنسا ضد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة بلقاسم حفتر.

وقامت المحامية الفرنسية “راشيل ليندون” الشهر الماضي برفع الدعوى نيابة عن المواطن الكندي من أصل ليبي، الذي يتهم المشير بالتعذيب والوحشية، بهدف حمل الحكومة الفرنسية، على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية.

ويشار إلى أن المحامية الفرنسية وموكلها الكندي من أصل ليبي استغلا ظرف وجود المشير في فرنسا لتلقي العلاج، للقيام بهذه الدعوى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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