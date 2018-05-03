الليبية لحقوق الإنسان: تفجير المفوضية مؤشر خطير على تغلغل الإرهاب

أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن التفجير الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس يعد “مؤشرا خطيرا على تغلغل تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية وخصوصا العاصمة طرابلس، بعد أن تبني التنظيم هذا العمل الجبان ، عبر مواقعه والتي أفاد من خلالها بأن المنفذين انتحاريين هما ( ابو ايوب و ابو توفيق ) وسط مباركة قيادات داعش لهذا العمل الذي يمثل أبشع الجرائم ضد الإنسانية”.

وأكدت المنظمة في بيان لها ان “الإرهاب لا موطن و لا دين له” معربة “عن قلقها الشديد منذ فترات سابقة، لتغلغل سلطة المليشيات واحتواء كل الإرهابيين ودعمهم من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الغرب والأدلة والثوابت جلية واضحة منذ مذبحة بارك الشاطي”.

وأوضحت المنظمة “أن حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع السيطرة علي الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومن يقوم بالحماية والدعم والتحرك في كل طرابلس، هي عدد من المليشيات التي اقتسمت العاصمة لعدة مواقع تمارس فيها سلطاتها، وترتكب كل الجرائم بلا حسيب وخارج نطاق القانون، وبغطاء الشرعية التي أعطيت له محاصصة من النافذين في حكومات الإسلام السياسي” .

وأعربت المنظمة “عن أسفها وامتعاضها من احتواء وتأبين قتلي الإرهابيين في العاصمة طرابلس، بعد أن نشروا القتل والدمار في كل ليبيا وبنغازي خصوصا و كذلك ( سرت، صبراتة، درنة، وسبها، والزاوية ) وبدعم عدد من أصحاب الكراسي في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، كلا حسب أجندات الدول التي تموله لتنفيذ مشاريعها التدميرية في ليبيا”.

وشددت المنظمة على “أهمية التمسك بالمؤسسة العسكرية والأمنية، للقضاء على الإرهاب وعودة الأمن وتحريك عجلة البناء”.

وقام مسلحان اثنان يتبعان تنظيم داعش أمس الأربعاء باقتحام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأطلقوا النيران بداخلها ثم فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

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