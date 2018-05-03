الزائدي: ليبيا تعاني من مرض لا الشفاء منه إلا بالاستئصال

وصف أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، الانفجارات المروعة التي هزّت طرابلس أمس لتحصد أرواح عشرات الأبرياء، والجنازة المهيبة المتأخرة لأكثر من عامين، لأطفال أبرياء قتلوا عمدا فقط لأن المجرمين يعتقدون بأن والدهم يمتلك نقودا، بأنها “أعراض لمرض أصاب الجسد الليبي لن يمكن الشفاء منه إلا بالاستئصال“.

وقال الزائدي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “البكاء والدعاء والشماتة والصمت من الخوف والاستخدام الدعائي، مسكنات غير فعالة تفاقم نتائج المرض المحتومة، نعم في بيتنا مجرمون ولصوص، بل الأمر أشد فظاعة، فمن يدبر شؤون بيتنا هم المجرمون واللصوص، لقد رأيتم من قتل أطفال صرمان، لقد كان مسؤلا عن مكافحة الجريمة، ورأيتم من أبنوا علنا الإرهابي بن حميد جزّار الكويفية في سبتها الأسود، فهم من فجّر في طرابلس، الخوف والصمت، والطمع والاستذكاء هو الغطاء المستتر الذي ينفذ تحته المجرمون جرائمهم“.

وأضاف “هذا وطن نراه يقطع إربا ونحن صامتون، هذا وطن يُنهب جهارا نهارا ونحن خائفون، هذا وطن يعبث فيه شذاذ الأفاق وبعضنا يطمع أن ينال نصيبه بعد أن تنتهي الوليمة، هذا وطن يتربع على ركامه صعاليك ومراهقين وبعضنا يتوهم انه بذكائه سيفتكه منهم“.

موجها دعوته إلى جميع أبناء الشعب الليبي قائلا “يا أيها المواطنون الليبيون، جميعا من يصلون الفجر حاضرا ومن يتمتمون بصلواتهم سرا، من حُمِّلوا لقب الماضي شرا كان او خيرا، ومن أٰهموا أنهم ثوارا فرنسيين جدد يصنعون أمرا مبهرا للعالم، من يتخيل فعلا أنه نموذج اشعار الفخر الزائف، او فارس القبيلة المغوار، ومن يقتنع بكونه مواطنا عاديا شاءت الاقدار أن يكون ليبيا، الليبيون جميعا ذكورا وإناثا ، متعلمون وغير متعلمين، العاطلون بلا عمل والمعطلين عن العمل، الطلاب بلا دراسة والدارسين للاشيء، أصحاب الاعتمادات وضحايا الاعتمادات، خبراء النحاس وضحايا انقطاع الكهرباء، وتجار الدوء والمخذرات، مهربوا البشر وأغنياء تهريب السلاح، اتباع تميم، واصحاب اولاد زايد، جميع الليبيين سواء حصلوا على أرقام وطنية، أو منعوا منها، هذه بقايا ليبياكم، قد لا تجدوا فرصة لتأبينها أو توديعها وهي تخرج من الجغرافيا وليس من التاريخ، كفوا عن الصراع حول الماضي، وناقشوا هل توجد فرصة إضافية للمستقبل“.

واختتم الزائدي تصريحه قائلا “هذا ليس خطابا تشاؤميا تاييسئا بل هو تقرير بسيط لحال هو اسواء مما هو ظاهر، ودعوة صادقة لبناء خط وطني خارج حسابات الايديولوجيا، وبعيدا عن ايدي الطامعين في السلطة ايا كانت شعاراتهم وادعاءاتهم، فالحقيقة الوحيدة، أن لا تنتظروا من من أسسوا للحالة ان يتبرعوا بحلها لأجل سواد عيوننا“.

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