الأعلى للدولة يدين تفجير المفوضية ويدعو مجلس النواب الى توافق وطني”سريع”

أدان المجلس الأعلى للدولة العمل الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس واصفا إياه بالعمل “الإجرامي ”

ونعى المجلس، في بيان له، الأربعاء، شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم نتيجة هذا العمل الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى توافق وطني “سريع “لإنجاز الإستحقاق الدستوري، وإنهاء المراحل الإنتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية-وفق البيان-.

وكانت العاصمة شهدت، الأربعاء، هجوما إرهابيا استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال، أسفر عن سقوط 14 قتيلا و19 جريحا، بحسب وزارة الداخلية

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