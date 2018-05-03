ضو يبرئ هؤلاء من تفجير مفوضية الانتخابات

برأ عضو المجلس الانتقالي السابق عن مدينة سرت امبارك رحيل ضو، اليوم من سماهم “أنصار حفتر، والنظام السابق، والعلمانيين”، من جريمة تفجير مقر المفوضية العليا للإنتخابات أمس في طرابلس.

وقال ضو “لا تخدعوا أنفسكم.. من قام بالتفجير يحمل احزمة ناسفة يعني لديه عقيدة الانتحار مقابل قتل أكبر عدد من الاعداء، لديه قناعة الموت ليعيش في حياة.البرزخ مع الحور العين”

وأضاف ضو “هذه العقيدة اصحابها معروفون ومؤكد لا يمتلكها “رجال حفتر” أو النظام السابق أو العلمانيين، لا يوجد أحد يفجر نفسه من أجل حفتر أو تنفيذا لأجندة مخابرات اجنبية.

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