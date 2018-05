المتوسط:

أعلن رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات بسرت التابع للشركة العامة للكهرباء، أنه تم التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة معدات الشبكة والعبث بأحد المحولات على خط 115 في منطقة الظهير من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأوضح رئيس المكتب، خلال صفحة الشركة على موقع “فيس بوك”، أن هذا الأمر يؤثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق، موضحًا أنه لا يخفى على أحد ما تعانيه المدينة من أضرار بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية.

وفي ذات السياق، ناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post الاعتداء على الشبكة الكهربائية في الظهير بسرت (صور) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية