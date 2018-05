المتوسط:

أرسل مدير عام مركز سبها الطبي عبد الرحمن عريش خطابا إلى وزير الصحة للاطلاع على ما تعرض له المركز طوال الفترة الماضية، منذ إعلان حالة الطوارئ في 6 فبراير الماضي وحتى الآن.

وبيّن الخطاب الذي نشره مركز سبها الطبي ضمن بيان صحفي، أن المركز تعرض لعدة إصابات سببت إضرارا بليغة لحقت بالمبنى الطبي والمباني الخدمية (المخازن والإدارة) والسكنية والأقسام العلاجية مثل (قسم الباطنة والولادة وجناح التوليد والحواضن والعيون والأطفال) الأمر الذي أدى إلى إصابة عدة مرضى ومرافقين.

وأشار الخطاب إلى انه في 23 ابريل الماضي اقتحم أشخاص من خارج المركز قسم العمليات ونتج عن ذلك اختطاف مريض مصاب تحت التخدير بقوة السلاح منتهكين بذلك حرمة المكان والعاملين به.

وأضاف الخطاب أن العاملين بالمركز يدينون ما حدث ويحملون “المسؤولية الكاملة لجميع الجهات الأمنية ذات العلاقة والمسؤولة عن تأمين المركز”، مؤكدا إخلاء مسؤوليته “حيال أي اختراق أو تعدي يحصل داخل المركز أو على العاملين به من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين أو المتلقين للعلاج به”.

The post «سبها الطبي» يعلن عن خسائره منذ إعلان الطوارئ فبراير الماضي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية