باشاغا: ضعف الدولة وانقسامها سبب استمرار معاناة البلاد

قال عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، إن ضعف الدولة وانقسام مؤسساتها والتعاطي مع قضايا الوطن بأنانية، هو السبب الأساسي في استمرار معاناة البلاد.

وقدم باشاغا، على صفحته الشخصية، الأربعاء، تعازيه لأسر شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف باشاغا، أن غياب الحكمة والعقلانية، واستمرار الفوضى والفساد، وانتشار الإرهاب وترويع الآمنين، يهدّد مستقبل ليبيا، ولا مجال لمواجهته إلا بوحدة أبناء الوطن الواحد.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال، أسفر عن سقوط 14 قتيلا و19 جريحا، بحسب الحصيلة الأولية للهجوم.

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