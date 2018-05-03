إدارة الدوريات : رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مناطق العاصمة طرابلس

ليبيا – أعلنت إدارة الدوريات والتمركزات التابعة لداخلية الوفاق بطرابلس في بيان لها عن رفع درجة الطوارئ بنسبة 100% وأخذ الحيطة والحذر من تاريخ 02 مايو 2018 وحتى اشعار آخر ، مطالبةً عناصرها بالتواصل الدائم مع الغرفة والتبليغ عن الاشخاص والمركبات المشتبه بهم .

البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه طالب عناصر الغرفة بالحذر من أي شيء ولو كان بسيطاً ، داعيةً اياهم الى الانتباه الى السيارات المتوقفة تحت الجسور وفوقها.

كما طالبت الغرفة من عناصرها منع السيارات المجوفة (سيارات النقل) من الدخول الى المقرات أو التوقف بالقرب منها .

كما طالب البيان عناصر الغرفة بالحذر من حاملي الاكياس والحقائب وتفتيشهم ان تم الاشتباه بهم والابلاغ عن أي حادث أو خرق أمني قد يحدث في حينه.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الثلاثاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية