المنظمة الليبية للتنمية تدين الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

بنغازي 03 مايو 2018 (وال)- أدانت المنظمة الليبية للتنمية اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وسقوط ضحايا .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “عاد الإرهاب من جديد ليضرب قلب العاصمة طرابلس، وذلك عبر الهجوم الإرهابي الغادر الذي أستهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشراتٍ من الأبرياء” .

وأدانت المنظمة الليبية للتنمية – في البيان – ” بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان، وأنها تقف مع كل من يحارب الإرهاب، ونجدد التأكيد على إن مثل هذه الجرائم لن تضعف عزيمة الشعب الليبي، بل ستزيده قوة وتصميماً على الاستمرار ببناء دولة المؤسسات وسيادة القانون نحو ليبيا النماء والاستقرار” . (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

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