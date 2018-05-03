مفوضية الانتخابات تنعى موظفيها الذين قضوا في تفجير مقرها

نعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، موظفيها الذين طالتهم يد الغدر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في منطقة غوط الشعال بطرابلس.

ونشرت المفوضية، في بيان على صفحتها الرسمية، أسماء موظفيها الذين قضوا في التفجير، وهم: سليمان مفتاح الشاوش، وعيسى امحمد أبوصوة، ومحمد البوسيفي، وعبد العالي الكميع، وهناء عمر سلام، ومروان معتوق قواس، وعز الدين محمد أبو ستة، وخالد صوان، وعادل أحمد عقيلة، وحمزة علي سالم، ومعز محمد جمعة، وسام عامر المبروك، وحمزة محمد حسن.

وأكدت المفوضية أنها ماضية في تحقيق رسالتها الوطنية عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تضمن التداول السلمي على السلطة، وعازمة على تحقيق أهداف وطموحات الليبيين الذين قالوا كلمتهم الفصل بتسجيل (2,438,769) ناخبًا في سجل الناخبين استعدادًا للعملية الانتخابية المقبلة.

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أكد، الأربعاء، أن قواعد بيانات الناخبين لم تتأثر في الهجوم على مقر المفوضية، مضيفًا أنهم قادرون على إجراء أي استحقاق انتخابي.