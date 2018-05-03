النعاس: أي انتخابات قبل الدستور هي قتل للمسار الديمقراطي

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، إن إجراء أي انتخابات قبل إقرار الدستور هو قتل للمسار الديمقراطي وتحدٍّ صارخ لإرادة الشعب.

وأضاف النعاس، في بيان له الأربعاء، تلقت الرائد نسخة منه، أن أغلب من يريد الانتخابات دون دستور يحملون إرث أحادية السلطة أو هم ممن ينعمون بتركة المراحل الانتقالية ويريدون استمرارها، حسب وصفه.

وأوضح النعاس أن الراغبين في إجراء انتخابات دون دستور يريدون الحكم وفقا لدستور يضعونه بأنفسهم يقيدون به عامة الشعب، ويعدلون ويمددون فيه لأنفسهم دون قانون أعلى ودستور حقيقي صادر من الشعب يحاسبهم، حسب تعبيره.

يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أقرت مشروع الدستور في يوليو من العام الماضي، وسلمته لمجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء عليه من الشعب بالقبول أو الرفض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية