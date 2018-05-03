جهاز النهر الصناعي يدق ناقوس الخطر: إستمرار الإعتداء على الآبار سيدمر معادلة الحياة الطبيعية

ليبيا – أعلنت إدارة جهاز مشروع النهر الصناعي عن عقدها مؤتمراً صحفياً غداً الخميس حول إستمرار الإعتداء والسرقه والتخريب والنهب التي تتعرض لها حقول آبار مياه منظومة الحساونه سهل الجفاره وخطوط ومسار منظومات مشروع النهر الصناعي بمختلف المواقع.

إدارة جهاز مشروع النهر الصناعي أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أن إستمرار مثل هذه الإعتداءات يعد إعتداء صارخ على مقدرات الشعب وتدمير لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ووقف للإمداد المائي إلى أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه الأبار التي تتعرض للإنتهاك من قبل الخارجين عن القانون.

ودعت إدارة الجهاز جميع وسائل الإعلام المختلفه إلى حضور المؤتمر الذي من المزمع عقده في قاعة الإجتماعات بمقر منظومة الحساونه سهل الجفاره وتحديداً بمنطقة قصر بن غشير في مدينة طرابلس علي تمام الساعه الحادية عشر.

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