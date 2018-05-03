مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يزور بلدية سرت

سرت 03 مايو 2018 (وال)- قام المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد سلطان حاجيف، بزيارة لبلدية سرت .

وهدف زيارة السيد سلطان حاجيف أمس الأربعاء، الوقوف على كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات في البلدية، وتفقد خلالها عدد من المؤسسات التعليمية التي تمت صيانتها، والمناطق التي تضررت بعد تحرير بلدية سرت من الجماعات الإرهابية المتطرفة .

وكان في استقبال السيد سلطان حاجيف كل من : عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان، ومنسق مشروع الأمم المتحدة في سرت الدكتور القذافي البطي، ومراقب قطاع التعليم مفتاح عبد الكافي .

وفي ختام الزيارة، عقد المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد سلطان حاجيف، اجتماعاً لمناقشة أسباب تأخر توريد مضخات المياه والصرف الصحي، وسيارات نقل القمامة .

وأكد المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، على أنه سيتم الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تمر بها بلدية سرت، والإسراع في برنامج التوريد .

وتعهد المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بتوفير سيارة إطفاء خلال الشهر القادم، وذلك بناءً على الاتفاق الذي عُقد خلال المدة الماضية مع عميد بلدية سرت . (وال – سرت) أ ج/ ر ت

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