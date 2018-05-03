كندي من أصل ليبي يقاضي حفتر في فرنسا

رفع مواطن كندي من أصل ليبي قتل عدد من أفراد أسرته في معارك الجيش الوطني دعوى قضائية في فرنسا ضد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة بلقاسم حفتر.

وقامت المحامية الفرنسية “راشيل ليندون” الشهر الماضي برفع الدعوى نيابة عن المواطن الكندي من أصل ليبي، الذي يتهم المشير بالتعذيب والوحشية، بهدف حمل الحكومة الفرنسية، على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية.

ويشار إلى أن المحامية الفرنسية وموكلها الكندي من أصل ليبي استغلا ظرف وجود المشير في فرنسا لتلقي العلاج، للقيام بهذه الدعوى.

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