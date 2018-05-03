إدارة الانتخابات فرع المرج تدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا في طرابلس

ليبيا – استنكر مكتب الإدارة الإنتخابية بالمرج التابعة للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في بيان لها الفعل الجبان الغادر الذي مقر المفوضية الوطنية بطرابلس وأزهق الأرواح.

مكتب المرج اعتبر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن التفجير محاولة من الظلاميين الذين فرغوا حب الوطن من مضمونه للنيل من عزيمة الأمة الليبية وإيقاف مسيرتها الديمقراطية بأساليبهم الإرهابية الجبانة والرخيصة التي لا تراعي دين ولا اخلاق ولا انسانية.

وعزت الإدارة الإنتخابية فرع المرج أسر الذين طالتهم أيادي الغدر يوم أمس الأربعاء بمدينة طرابلس ،مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الخسيسة المتطرفة الجبانة لن تنال من معنويات وعزيمة موظفي المفوضية.

المديرية قالت في ختام بيانها “الذين ضحوا اليوم وقدموا التضحية التي لا يتقنها إلا الشرفاء ولا تقبل صفحات تاريخهم إلا أن تكتب بحروف من ذهب حتى لا تمحى ابدا من ذاكرة الأمة قد صنعوا لنا الدافع للإستمرار والنضال في واجبنا الوطني حتى تصل ليبيا إلى بر الأمان “.

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