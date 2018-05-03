موظفو مطار طبرق يهددون بإيقاف العمل

أصدر موظفو مطار طبرق الدولي بيانا أعلنوا فيه إيقاف العمل بالمطار، خلال الأيام القادمة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وبحسب البيان، طالب الموظفون، الجهات المسؤولة والمتمثلة في مصلحة المطارات في البيضاء وطرابلس، ووزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق الوطني، وهيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة، وبلدي طبرق، بترميم المهبط وإضاءته.

وناشد البيان الجهات المسؤولة بضرورة توفير متطلبات السلامة الجوية من سيارات المطافي، إلى جانب عدم قبول استقالة مدير المطار.

يشار إلى أن مدير عام مطار طبرق الدولي حسن هليل، قد تقدم باستقالته من منصبه بسبب نقص الكثير من الإمكانيات داخل المطار، وتعدد السطات وتداخلها ما تسبب في عرقلة عمل المطار بشكل كبير.

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