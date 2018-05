مدير البرنامج الإنمائي في ليبيا يزور مدينة سرت

المتوسط:

زار المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجيف، بلدية سرت، للوقوف على كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات في البلدية، وتفقد خلالها عدد من المؤسسات التعليمية التي تمت صيانتها، والمناطق التي تضررت بعد تحرير بلدية سرت من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وكان في استقبال سلطان حاجيف، يوم أمس الأربعاء، كل من عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان، ومنسق مشروع الأمم المتحدة في سرت الدكتور القذافي البطي، ومراقب قطاع التعليم مفتاح عبد الكافي.

وفي ختام الزيارة، عقد المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا اجتماعاً لمناقشة أسباب تأخر توريد مضخات المياه والصرف الصحي، وسيارات نقل القمامة.

