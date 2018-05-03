محاولة اغتيال أكاديمي مؤيد للجيش في درنة

نجا رئيس قسم الهندسة في معهد المهن الشاملة درنة عبدالمنعم عبدالرازق الشاعري، من محاولة اغتيال تعرض لها أمام بيته بإحدى ضواحي مدينة درنة.

وأكدت مصادر مطلعة أن مسلحين يستقلون سياره نوع ” شفروليه ” بيضاء اللون قاموا بالرماية على الشاعري أثناء خروجه من منزله الكائن في منطقة ” أمبخ القروض ” المتاخمة لمدينه درنة من غربها .

وتعرض الشاعري جراء الرماية إلى إصابة بعدد 5 أعيرة نارية اثنان إصابتاه مباشرة فيما أصابة البقية هيكل السيارة التي كان يستقلها، وتم نقله الى غرفه العمليات بمستشفي الهريش في مدينه درنة.

وأضافت المصادر أن دوافع استهداف الشاعري غير معلومة، وهل كانت بدافع سياسي أم لا، مبينة أن المجني عليه معروف بتأييده للقوات المسلحة العربية الليبية.

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