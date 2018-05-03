بلديتي زليتن وترهونة تبحثان سُبل مكافحة “مرض اللشمانيا”

زليتن 03 مايو 2018 (وال)- عقد بمقر ديوان بلدية زليتن، اجتماعاً لبحث آلية مكافحة مرض “اللشمانيا” .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، الذي حضره عضو المجلس البلدي المتابع لملف الصحة في زليتن عبد السلام عصمان، ومديري مكاتب الاصحاح البيئي في بلديتي زليتن وترهونة، مناقشة سُبل التعاون بين البلديتين في مكافحة مرض “اللشمانيا” باعتبارأن البلديتين مجاورتين لبعضهما إدارياً وجغرافياً.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى كيفية الاستفادة من خبرة وعمل فريق مكافحة “اللشمانيا” بزليتن من الناحية التوعية والتثقيف في مكافحة القوارض المسببة للمرض، والمشاكل والصعوبات التي تواجه الفريق أثناء ممارسة عمله .

ويُعتبر مرض “اللشمانيا” طفيلي المنشأ، وينتشر في المناطق الزراعية والريفية والصناعية، وينتقل عن طريق قرص ذبابة الرمل؛ وهي حشرة صغيرة جداً لونها أصفر تنتقل عن طريق مص دم المصاب سواء أكان إنساناً أو حيواناً . (وال – زليتن) أ ج/ ر ت

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