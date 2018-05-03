مدير البرنامج الأممي الانمائي يبحث المشاكل الخدمية في سرت

قام المدير بالوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد سلطان حاجيف، بزيارة لبلدية سرت، للوقوف على كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات في البلدية.

وتفقد حاجيف خلال الزيارة التي رافقه بها عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان، ومنسق مشروع الأمم المتحدة في سرت القذافي البطي، عدداً من المؤسسات التعليمية التي تمت صيانتها، إلى جانب المناطق التي تضررت بعد تحرير بلدية سرت من الجماعات الإرهابية المتطرفة .

هذا وعقد حاجيف خلال الزيارة، اجتماعاً لمناقشة أسباب تأخر توريد مضخات المياه والصرف الصحي، وسيارات نقل القمامة ، مؤكداً أنه سيتم الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تمر بها بلدية سرت، والإسراع في برنامج التوريد.

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