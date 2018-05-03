الولايات المتحدة تدين الهجوم الارهابي على مفوضية الإنتخابات في طرابلس

ليبيا – إستنكرت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

الولايات المتحدة قدمت في تدوينة لها عبر صفحة السفارة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” ورصدتها صحيفة المرصد أحر تعازيها لأسر الضحايا متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت على وقوفها إلى جانب كافة الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب، لافتةً لمواصلتها دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامه وهو يعمل على تسهيل الحوار وتحسين الحوكمة والأمن ومساعدة الليبيين على الاستعداد لانتخابات آمنة وموثوقة.

يشار إلى أنه قد قتم مسلحون تابعين لتنظيم الدولة “داعش”صباح أمس الاربعاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى وتفجير أنفسهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية