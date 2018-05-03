سيالة: ليبيا تريد استئناف عقودها الاقتصادية مع روسيا

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن ليبيا تربطها بروسيا عقود قديمة عديدة، خاصة في مجال بناء سكك الحديد، وتريد استئناف هذه العقود.

وأوضح سيالة، في لقاء مع قناة روسيا اليوم، الأربعاء، أن تعويض الشركات الروسية عن العقود المتأخرة قد يكون بمنحها عقودا جديدة كما حدث مع الشركات التركية.

وأكد سيالة أن ليبيا تطمح إلى توقيع عقود في مجال استيراد القمح من روسيا، مشيرا إلى أن ليبيا لا تستطيع أن تحقق اكتفائها الذاتي من الحبوب؛ لشح المياه فيها.

يذكر أن شركة سكك الحديد الروسية وقعت مع ليبيا عقدا لبناء خط جديد بين سرت وبنغازي بطول 500 كلم.

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