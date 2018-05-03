العميد عاشور: تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس عمل إرهابي خسيس أدى إلى إزهاق أرواح بريئة

ليبيا – نعى وزير داخلية الوفاق العميد عبد السلام عاشور من وصفهم بشهداء الوطن والواجب من وزارة الداخلية المفوضة بحكومة الوفاق والمفوضية العليا للإنتخابات ممن سقطوا خلال الهجوم الإنتحاري الذي إستهدف مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء.

عاشور أوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس وتابعته صحيفة المرصد أمس الاربعاء بأن هؤلاء تم إحتسابهم شهداء عند الله مع إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان والخسيس الذي أدى إلى إزهاق الأرواح البريئة موجها في ذات الوقت كلمة لكل الشعب الليبي من خلال وسائل الإعلام بشأن إرتضاء هذا الشعب لخيار الديموقراطية وهو ما يحتم إلتفافه حول المفوضية العليا للإنتخابات ومؤسسات الدولة.

وأضاف بالقول:”عليهم أن يتجهوا دائماً إلى توحيد مؤسسات الدولة حتى نصل بليبيا إلى بر الأمان لأن هذه العملية لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة فعدونا يستهدف كل مكونات الليبيين وكما يقولها الشعب الليبي إلي يتغدى فيك اليوم يتعشى في خوك بكرة ومن خلالكم نوجه هذه الرسالة ونتمنى من كل الليبيين أن يلتفوا حول المؤسسات الأمنية كما أشرنا في جميع بياناتنا السابقة أن يلتفوا حول المؤسسات الأمنية وحول مؤسسات الدولة حتى نستطيع أن نعبر بليبيا إلى بر الأمان”.

ومضى قائلاً :”بالنسبة لهوية أو جنسية من قام بهذا العمل الجبان غير معروف إلى حد الآن وهنالك أجهزة تحقق في هذا الموضوع وشكلنا لجان تحقيق من كل الأجهزة الأمنية تباشر عملها بشكل عاجل ونتمنى من جميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي أن تتحرى دائماً صدق المعلومات لأن أي شائعة في ظل هذه الظروف تحدث ربكة وبلبلة كبيرة في داخل المجتمع ولاحظتم حتى حركة السير عائق كبير داخل طرابلس نتمنى دائماً إستقاء المعلومات من مصدرها الحقيقي وأن كل خبر يجب أن يُتاكد منه قبل إذاعته”.

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