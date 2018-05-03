الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على مفوضية الإنتخابات في طرابلس

ليبيا – أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الاربعاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.

وأعرب الأمين العام بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” عن عميق تعازيه لأسر الضحايا وأصدق مشاعر التعاطف مع الجرحى.

الأمين العام للأمم المتحدة جدد تأكيده على التزام الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا، معرباً عن تقديره ودعمه للجهود الكبيرة التي يبذلها في هذا الصدد ممثله الخاص غسان سلامة الذي يعمل عن كثب مع جميع الأطراف.

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