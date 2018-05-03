البدء في توزيع الدفعه الأولى من بطاقات الفيزا من مخصصات أرباب الأسر من الدولار

بدأ اليوم الخميس مصرف الوحدة وكالة رأس لانوف في توزيع الدفعة الأولى من بطاقات الفيزا لمخصصات أرباب الأسر من الدولار.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعه 600 زبون حيث يستلم الزبون بطاقة الفيزا ثم يبدأ في اجراءات تفعيلها و أكدت ادارة المصرف الاقتصادية ان دفعه ثانية سوف يتم توزيعها خلال الايام القليلة القادمة، علما بأن المصرف يواصل تقديم خدماته الالكترونية من خدمة الموبي كاش و التحويل من حساب الى أخر عن طريق تحميل برنامج الوحدة موبايل و تقديم خدمات بطاقات الزاد للسحب الالي و مواصلة التحويلات من الحسابات عبر شبابيك المصرف و توزيع السيولة النقدية عند توفيرها من المركزي حيث يعبر المواطنين من زبائن المصرف عن ارتياحهم من النظام داخل الوكالة و الخدمات المقدمة به.

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