20 قتيلاً وجريحاً حصيلة تفجير مفوضية الانتخابات

أكدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في مدينة طرابلس وصلت إلى 14 قتيلاً و 6 جرحى.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة،أن مستشفى الهضبة العام – الخضراء سابقاً، استقبل حالتان وفاة، كما وصلت جثتان إلى مستشفى طرابلس المركزي.

هذا واستقبلت مصحة دار الشفاء في غوط الشعال 3 حالات وفاة، إلى جانب 5 حالات وصلت إلى مستشفى الحوادث في أبو سليم، فيما استقبل مركز طرابلس الطبي جثة أخرى، إلى جانب جثة وصلت إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي.

كما وبينت الوزارة، مغادرة معظم الجرحى المستشفيات العامة والخاصة، باستثناء حالة واحدة حرجة تم تحويلها من مصحة الفردوس، إلى مصحة المختار في طرابلس

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