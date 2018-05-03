"السيف" تطالب بالاعتراف الدولي باليوم العالمي لأطفال تاورغاء

أحتفلت وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي باليوم العالمي لأطفال تاورغاء، في دورته الأولى تحت شعار “اليوم بسمة و غدا عودة و بعد غد إعادة إعمار”.

وأكدت الأمينة العامة وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي بالتعاون آية السيف، في تصريح صحفي أن هذا الاحتفال الذي أقرته بشكل دوري من كل عام، جاء من أجل تمكين الطفل التاورغي من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها بالحقوق و الحريات المقررة بالميثاق الوطني لحقوق الانسان.

ودعت وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي المنظمات الطوعية والسلطات المحلية و القومية والعالمية إلى الاعتراف بهذا اليوم والسعي إلى تعزيز روح التأزر والتضامن مع الطفل التاورغي.

وكانت الوكالة أقرت يوم 25 ابريل من كل عام يوما عالميا لأطفال تاورغاء، وذلك للمساهمة في رفع الظلم والمعاناة التي يتلقاها بسبب عملية التهجير القسري التي تعرض لها أهالي تاورغاء منذ ثماني سنوات.

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