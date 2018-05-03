الحكومة المؤقتة: مستعدين لاستقبال المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي أن الحكومة حاربت الإرهاب ودعمت المسار الديمقراطي المتمثل في المفوضية العليا للانتخابات.

العريبي أكد في مؤتمر صحفي عقده حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في العاصمة وراح ضحيته عدد من الأبرياء، تابعته صحيفة المرصد على أن الحكومة المؤقتة قامت بافتتاح وصيانة مقرات المفوضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقال إن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تواصل مع رئيس المفوضية عماد السائح ودعاه لزيارة مدينة البيضاء وتم استقباله من قبل الثني، مؤكداً وقوفه إلى جانب الخيار الديمقراطي والمطلب الشعبي بتذليل كل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات المادية والمعنوية التي تسهل العملية الانتخابية.

وكشف العريبي عن افتتاح الثني لمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي وتجهيزه بأحدث الأجهزه والإمكانيات للارتقاء بمستوى الخدمات استعداداً لأية عملية انتخابية محتملة.

وأبدى استعداد الحكومة لاستقبال المفوضية العليا للإنتخابات بمدينة بنغازي بعد ان تم صيانة مقرها، لافتاً لجاهزية جميع فروع المفوضية التي تقع في المناطق الخاضعة للحكومة المؤقتة.

العريبي إعتبر أن إنتاخابات الرئاسة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورحبت بها الحكومة وقيادة القوات المسلحة هي الحل الأمثل للوصول بليبيا إلى بر الامان.

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