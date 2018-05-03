مركز طبرق الطبي يشارك في الدورة التدريبية حول الإسعاف والطوارئ

طبرق 03 مايو 2018 (وال ) – شارك مركز طبرق الطبي في دورة تدريبية حول الإسعاف والطوارئ عقدت الأسبوع الماضي, برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع وزارة الصحة الليبية.

وشارك فيها الدكتور أرحومه يحي محمد، ممثلاً عن مركز طبرق الطبي في تخصص جراحة العظام والكسور و الحوادث.

هذا وشارك في الدورة التدريبية أكثر من 25 طبيب وطبيبه من مختلف مستشفيات ليبيا وفي مختلف التخصصات الجراحية، شملت أطباء التخدير، العناية الفائقة، أطباء الجراحات التخصصية كــجراحة العظام، الصدر، و جراحة المسالك.

يشار إلى أن الدورة انطلقت في يوم 28 أبريل الماضي واستمرت لثلاثة أيام متتالية، و مشاركة مستشفيات المدن الليبية منها طبرق، درنة، بنغازي، الكفرة، مصراته، طرابلس. (وال – طبرق ) ر إ / س ع

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