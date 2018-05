العراق يدين تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس: ندعم ليبيا في مواجهة الإرهاب

المتوسط:

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية في طرابلس أمس الأربعاء، مؤكدة تضامنها مع ليبيا شعبا وحكومةً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب – في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز): “إن الوزارة تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس، وأدى إلى سقوط عدد من أعضائها ومن المواطنين الأبرياء وقوات الأمن بين قتلى وجرحى”.

وأعربت الخارجية عن خالص تعازيها لذوى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدة تضامنها الكامل مع ليبيا الشقيقة شعبا وحكومة ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التي تسعى إلى إجهاض المسار الانتقالي في ليبيا وما تم تسجيله من أشواط مهمة على طريق الحوار والتوافق.

