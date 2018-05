المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ليقدم له واجب التعزية شخصيا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى في حادث تفجير المفوضية الوطنية للانتخابات.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس، الأوضاع العملية للمفوضية ما بعد الاعتداء الإرهابي، وسبل تمتين عملها مع البعثة ودرس احتياجاتها المستقبلية.

