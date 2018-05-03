الموارد المائية بالحكومة المؤقتة تُدين الإعتداء على النهر الصناعي

أدانت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة الاعتداءات على حقول ومنظومات النهر الصناعي التي وصفتها في بيانها بالإجرامية حيث أستهدفت منظومة مياة (الحساونة – سهل الجفارة) ومسارات أخرى لمشروع النهر الصناعي .

وأكدت المؤسسة في بيانها الذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخةٍ منه أن مثل هذه الأعمال الجبانة هي اعتداء سافر على ممتلكات الشعب الليبي وترتقي لتكون جريمة ضد الإنسانية لأنها تسبب في قطع الإمداد المائي عن عديد من المدن الليبية .

وأشارت إلى أن هذه الأعمال المنافية للأخلاق تزيد من العراقيل وتثقل كاهل المواطن ، مطالبة الأجهزة الأمنية في تلك المناطق القيام بدورها المنوط بها والقضاء على هذه الاعتداءات الإرهابية .

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