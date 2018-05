سلطنة عمان تدين الهجوم الانتحارى على مفوضية الانتخابات

المتوسط:

أدانت سلطنة عمان الهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، والذى أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت السلطنة، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، موقفها الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربة عن صادق العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللشعب الليبى الشقيق، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان أحد المسلحين قد قام، أمس، بتفجير نفسه بحزام ناسف فى الطابق العلوى لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى غوط الشعال وسط طرابلس، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 7 آخرين.

