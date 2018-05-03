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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وجود فائض احتياطي في إنتاج الشبكة نظرًا لتوافق معدلات الاستهلال مع التوليد يقدر بحوالي 150 ميجاوات، موضحة أنه لا يوجد ساعات طرح أحمال.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن التوليد المتاح للشبكة تقدر بـ 4500 ميغاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4350 ميغاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال.

The post «الكهرباء» تعلن وجود فائض احتياطي للشبكة اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

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