سيالة يتحدث عن سيف الإسلام ويفتح ملفات ليبيا الخارجية

جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة التأكيد على أحقية سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي الترشح للانتخابات ما لم تكن هناك موانع قانونية.

وقال سياله في مقابلة مع قناة روسيا اليوم تابعتها ورصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية، إن الليبيين متساوين في الحقوق إلا من كان عليه مآخذ قانونية أو مطلوب للعدالة وتابع: اما كيف تتطور الأمور فاني لا اعرف فهذا الأمر يرد عليه النائب العام والقضاة ولكن أنا أتكلم بعمومية الجانب القانوني.

وبشأن أن سيف الإسلام مرشح محتمل وكذلك قائد الجيش خليفة حفتر مرشح محتمل أيضا قال إن الكلمة للشعب في النهاية فطالما ارتضى الشعب الديمقراطية الغربية بنمطها الغربي فالاحتكام لصناديق الاقتراع يقتضي قبول من يختارهم الناخبون في المدة الخاصة بالفترة الانتخابية ويلتقي الخصوم بعد ذلك في انتخابات أخرى.

وبشأن وضع الجيش قال انه توجد قوات في الشرق وأخرى في الغرب معربا عن أمله في أن تتمكن القاهرة التي تشرف على مخطط لتوحيد المؤسسة العسكرية وعقدت اجتماعات مع الرتب العالية للجيش الليبي في الغرب والشرق والجنوب وجرى الاتفاق على الهيكلية وتاب: “أننا نسير في طريق توحيد الجيش”.

وحول وجود عقبات أمام توحيد الجيش قال طالما هناك تدخلات فهناك عقبات مضيفا آمل أن يكف هؤلاء المتدخلين في الشأن الليبي عن التدخلات السلبية ويتدخلوا ايجابيا او يتركوا الليبيين لحل مشاكلهم ووجه سياله نداء لهذه الدول التي لم يسمها قائلا إنها معروفة مطالبا إياها إما بالتدخل الايجابي مثل مصر أو الكف عن التدخل.

وتحدث سيالة عن مختلف المبادرات لحل الأزمة الليبية سواء العربية أو الدولية قائلا إنها لم تختفي وإنما هي الميسر الذي مكن من اجتماع اللجنة الرباعية الأخير بشأن ليبيا والذي سهل لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بقائد الجيش خليفة حفتر في باريس وفيه قبل حفتر لأول مرة أن يعمل كقيادة عسكرية تحت قيادة مدنية وبشأن تنفيذ النقاط المتفق عليها خلال لقاء باريس قال “على الأقل تم وقف إطلاق النار”.

وبشأن تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس قال انه في هذه الأيام “لا تخلو عاصمة حتى في أوروبا من التفجير لذلك فإننا ننظر لهذا التفجير برؤية المهتم وكنا نتوقع أن تقع بعض الحوادث نظرا لان عناصر داعش طردوا من سرت لكن بقيت هناك جيوب” خاصة وان مساحة ليبيا شاسعة والوضع الأمني هش “لذلك فانه بالنسبة لي كان هذا الحادث متوقعا ونأمل أن تتم السيطرة على الأوضاع بشكل أفضل”.

وأضاف سيالة بأن هناك علاقة بين توقيت التفجير والتطورات السياسية في ليبيا فمن يريد أن يفسد على ليبيا مستقبلها هو من استعمل هذا التوقيت وفي مقر المفوضية بالذات لان الانتخابات هي ما تزعج من لا يريدون الحل لليبيا.

وأشار سياله إلى أن تفجير المفوضية له علاقة بالوضع في الجنوب لأنه مساحات مترامية شاسعة وتحوي مقاتلين أجانب من المعارضة التشادية والسودانية وبوكوحرام وبقايا داعش الفارين من سرت.

وأشار سياله إلى أنه يجب أن تنجح الحكومة في تقديم خدمات جيدة للمواطنين بحيث يذهبوا بأعداد جيدة للمشاركة في عملية الاقتراع وأيضا يقتنع الفرقاء الليبيين بالقبول بنتائج الانتخابات وتابع: إذا لم تتوفر هذه الظروف فلن تؤدي الانتخابات لحل المشكلة.

وبشأن وجود أرضية قانونية لعمل الانتخابات قال إنهم بحاجة لإصدار قانون الانتخابات معربا عن أمله في أن يتم التشاور بين مجلس النواب والدولة وان يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات بموجب الاتفاق السياسي وتابع: وهناك استحقاق آخر أمام مجلس النواب وهو قانون الاستفتاء على الدستور الذي لم ينجز بعد.

وحول الجهة المسؤول عن تعطيل هذه الاستحقاقات قال إن مجلس النواب لم يتمكن من عقد جلسة مكتملة النصاب إلا في حالات نادرة وتابع: وإصدار هذه القوانين يحتاج لجلسة بنصاب قانوني صحيح وتصويت حقيقي مشيرا إلى أن هناك من يفسد على مجلس النواب عقد جلسة صحيحة إما بقفل الأبواب أو إغلاق الأضواء كاشفا وجود نوايا مبيتة لعدم عقد جلسة واستدرك: ولكن ربما الظروف تحسنت.

وبشأن من يقوم بهذه الأفعال قال لا اعلم واستدرك: هناك من ينادي بعقد الجلسة في بنغازي وهناك من يرى أن تعقد في أي مدينة أخرى.

ورد سيالة على ما يتردد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا قائلا إن حكومة الوفاق اتخذت إجراءات قانونية بشأنها مضيفا بالنسبة لما يسمى العبودية فإنها مرتبطة بملف الهجرة الذي كانت تعاني منه ليبيا حتى قبل الأحداث ولكن نتيجة للخلل الأمني الذي حدث مؤخرا استفحلت المشكلة ولم تعد تحت السيطرة لذلك اتخذ الأوروبيين مسار وضع قوات صوفيا على البحر وبدأ الإلحاح من المجلس الرئاسي لتدريب قوات خفر السواحل وقد تم ذلك فعلا بالإضافة لقيام ايطاليا بصيانة قطع بحرية ما جعل قدرة خفر السواحل أفضل من السابق.

وحول ما يتردد عن استقرار الأوضاع في الشرق مقارنة بالغرب قال إن الوضع الأمني في طرابلس جيد حيث عادت الكثير من السفارات “بناء على حسابات دقيقة جدا” مضيفا طرابلس الآن بها حوالي 40 سفارة بينها سفارات أوروبية وأسيوية وافريقية لذلك فان الوضع بطرابلس ليس سئ والحياة الاقتصادية عادية حيث تفتح المتاجر إلى وقت متأخر من الليل والحركة المرورية عادية وأضاف قلنا مرارا إننا نطمح أن تعود السفارة الروسية وأعتقد أن ذلك سيتحقق قريبا.

وبشأن العلاقة بين مجلس النواب والدولة قال يبدوا انه بدأ التوصل لتفاهمات بين الجانبين لان المجلس الأعلى للدولة بعد تغير رئاسته وبعد اجتماع المغرب اصدر بيان يتحدث عن قبول التعديلات التي عكف المبعوث الاممي غسان سلامة عليها بشأن الاتفاق السياسي.

وتحدث سياله عن العلاقات الليبية الروسية قائلا انها كانت علاقات عميقة ومتنوعة وقوية سواء في المجال العسكري أو المدني مشيرا إلى أن أهم العقود التي أبرمت قبل أحداث فبراير هو عقد السكة الحديد حين تمكن الجانب الليبي من إقناع الروس بأن ينفذوا جزءا من مشروع السكة الحديد وكانت الصين قد وقعت الجزء الخاص بالحدود التونسية من رأس اجدير إلى سرت ومن أبو قرين حتى سبها وعرض على الجانب الروسي أن ينفذ الجزء الخاص من سرت إلى بنغازي حوالي 500 كيلو متر حيث كانت المفاوضات إلى حد ما صعبة لان الجانب الليبي أصر على أن تكون بأسعار الصين التي تعتبر متدنية وستلحق خسائر بالجانب الروسي وفي النهاية تم توقيع العقد ونظر الروس للعلاقات بين البلدين أكثر من الإرباح.

وأشار سيالة الى ان ملف السكك الحديدية من الملفات المهمة التي تطمح ليبيا إلى استئناف العمل بها وتنفيذ المشروع مبينا ان خبراء من الجانبين التقوا في مفاوضات سابقة وبدؤوا في فتح هذه الملفات من جديد والعمل بها.

وأضاف فيما يخص تعويض الشركات الروسية عن الخسائر التي لحقت بها بعد أحداث فبراير قال إن ذلك أمر متروك للمتفاوضين ونحن في ليبيا نتعامل مع الموضوع ليس من جانب قانوني بقدر ما هي علاقات بين دولتين وعلاقات متعاقدين نعتقد أنهم سيغلبوا مصلحتهم في المستقبل على هذه التعويضات وينظروا إلى مستقبل العلاقات فقد يتم التعويض بشكل غير مباشر بمنح عقود جديدة تعوض عن عقود سابقة ولن يتمسكوا بحرفية هذه العقود وهذا ما حصل أخيرا في لقاء اقتصادي في تركيا مع شركات تركية حينما صرح وزير الاقتصاد التركي انه تم التفاهم مع تركيا على أن لا تذهب للتحكيم وان تدرك مصلحتها في العقود المستقبلية حين تبدأ ليبيا في إعادة الأعمار.

وبشأن الاتفاق على توريد الحبوب قال إن روسيا مصدر أساسي للحبوب وليبيا تكاد تكون مستورد خالص للحبوب لذلك نطمح لان نوقع عقود في هذا المجال أيضا.

ولفت سياله الى التعاون السياسي بين الجانبين قائلا نحن دائما نتحدث مع السلطات الروسية حول الملف السياسي الليبي ونعتقد انه يمكن للروس أن يدعموا حلحلة الملف الليبي حيث أنهم يملكون حق الفيتو في مجلس الأمن وبالتأكيد ليبيا تحتاج لدعم روسيا في هذا المجال لان ليبيا تحت الفصل السابع وجل الموضوعات تمر على مجلس الأمن.

وزاد: تحدثنا مع روسيا فيما يتعلق بتعديل القرار الخاص بالأرصدة المجمدة لأنه قرار اتخذ لمصلحة الشعب الليبي وحماية أمواله إلى أن يتم تدارك الانشقاق السياسي ولكن بالتطبيق العملي للقرار اتضح انه لم يعطى لليبيا حق إدارة هذه الأرصدة المجمدة وبالتالي أصبح هناك خسائر سنوية تقدر بمليار ونصف دولار في السنة

وأضاف بدأنا في الاتصال بالدول صاحبة الكلمة في هذا الشأن بتعديل القرار وتحدثنا مع الجانب الروسي لتعديل القرار ليعاد لليبيا حق إدارة أموالها وان بقيت مجمدة.

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