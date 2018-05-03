وزارة العمل تحيل مستحقات 1562من فائض الملاك الوظيفي للمالية

أكد مدير إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة بوزارة العمل والتأهيل، ناصر الطرشاني، تغيير مسار 1562 من موظفي فائض الملاك المعاد تنسيبهم حسب جهاتهم الجديدة، وإحالة مخصصاتهم عن سنة 2018، إلى وزارة المالية.

وأوضح الطرشاني على صفحته الشخصية الأربعاء، أن الدفعة الأولى لمرتبات شهري يناير وفبراير لـ 41,280 موظفا سُلمت لوزارة المالية، والدفعة الثانية جاهزة لـ 12,000 موظفا.

وأكد الطرشاني أن الوزارة طالبت بالإفراج عن مرتبات 1225 موظفا كانت متوقفة منذ 2015 بسبب الرقم الوطني، مشيرا إلى أن إدارته أحالت بياناتهم أكثر من مرة، ولم يفرج عن مرتباتهم بعدُ.

يذكر أن مرتبات فائض الملاك الوظيفي لن تتوقف، وأن توقيت صرفها مربوط بملف التوزيع على مكاتب العمل والتأهيل في المناطق، بناء على مقترح الاجتماع الذي عقد بين وزارة العمل وديوان المحاسبة

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