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اتفاقية تعاون بين كلية الأسنان في جامعة عمر المختار ومركز السكر بالجبل الأخضر

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الجبل الأخضر 03 مايو 2018 (وال)- وقع عميد كلية الأسنان في جامعة عمر المختار الدكتور الفيتوري البوسيفي، اتفاقية تعاون مع مدير عام مركز السكر بالجبل الأخضر السيد سالم بو الحاسية .

هذا وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الأربعاء، إلى التدريب العلمي والعملي لطلبة كلية الأسنان في جامعة عمر المختار داخل المركز .

ويسعى الطرفين من خلال هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن أهداف مركز السكري، لتطوير قاعدة التعليم والتدريب الطبي في كافة مجالاته، والفائدة العامة للطلبة، نظراً لوجود أجهزة وإدارات التدريب من قاعات تدريبية مجهزة وغيرها بالمركز، بالإضافة إلى فائدة للمرضى من خلال تقديم خدمات الكشف والخلع، وغيرها من الإجراءات الطبية . (وال- الجبل الأخضر) ر إ/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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