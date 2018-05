«صحة الوفاق» تعلن الحصيلة الرسمية لضحايا تفجير مفوضية الانتخابات

المتوسط:

أكدت وزارة الصحة فى حكومة الوفاق الوطنى، أن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس، أمس الأربعاء؛ وصل إلى 14 حالة وفاة و6 جرحى.

وأكدت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن حالات الضحايا الـ14 موزعة على مستشفيات العاصمة طرابلس، منهم حالتا وفاة بمستشفى الهضبة العام، إضافة لحالتى وفاة فى مستشفى طرابلس المركزى، و3 حالات وصلت إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال، و5 حالات وفاة وصلت إلى مستشفى الحوادث أبو سليم، وحالة وفاة واحدة بمركز طرابلس الطبى، وحالة وفاة واحدة بمستشفى غوط الشعال التخصصى.

وقالت وزارة الصحة الليبية، إن الجرحى توزعوا فى عدد من المستشفيات الليبية منهم جريحان بمصحة المختار بطرابلس، وجريحان بمستشفى غوط الشعال التخصص، وجريح بمصحة الأبراج، وجريح بمصحة دار الفؤاد.

وأكدت الوزارة أن الجرحى الذين تعرضوا للإغماء أو جروح بسيطة تم حصولهم على العلاج وغادروا المستشفيات العامة والخاصة، وتم تحويل حالة واحدة حرجة من مصحة الفردوس إلى مصحة المختار بطرابلس، بينما خرجت الثلاث حالات الحرجة الأخرى بعد حصولها على العلاج، إضافة لخروج حالة واحدة أصيبت في الفك من مستشفى جراحة الحروق والتجميل بعد أن تحصلت على العلاج.

