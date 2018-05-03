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سرقة معدات من شبكة كهرباء سرت

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض أحد المحولات الكهربائية خط 115 التابع لشبكة الكهرباء العامة في سرت إلى التخريب من قبل جهات مجهولة قامت بسرقة معدات أخرى تابعة للشبكة.

وبحسب ما نقلته الشركة العامة للكهرباء عن رئيس مكتب الصيانة السريعة سرت، من المتوقع أن تؤثر هذه الحادثة على قدرة الشبكة ومستوى إمداداتها لتغذية مدينة سرت.

وأوضحت الشركة أن تهالك البنية التحتية لمدينة سرت سيفاقم من حدة أزمة الكهرباء التي تنتظرها نتيجة جرائم التخريب والسرقة التي طالت مكونات شبكة الكهرباء.

ومن جهتها، ناشدت شركة الكهرباء الجهات المسؤولة عن تأمين محطات الكهرباء ومكونات الشبكة العامة بضرورة ملاحقة الجماعات الإجرامية التي تعدت ومازالت تتعدى على الشبكة العامة للكهرباء وتتسبب في زيادة أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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