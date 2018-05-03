هذا ما قالته نقابة الأشراف في ليبيا بشأن تفجير مفوضية الانتخابات

دانت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا التفجير الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية إنها “تستنكر بأشد عبارات الإدانة والشجب التفجير الإرهابي التي حدث داخل المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وراح ضحيته العديد من القتلى والجرحى”.

وأضافت النقابة “أن هذا العمل الإجرامي يدل على عنجهية مرتكبيه وأهدافهم الخسيسة التي يسعون من خلاله في محاولة يائسة بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا قطع الطريق أمام الشعب الليبي ..في تقرير مصيره”.

وطالبت النقابة “بفتح ملف تحقيق فورا حول ملابسات هذه الجريمة النكراء لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل والرادع، وعرض نتائج البحث والاستدلالات على الشعب الليبي وعدم جعل مثل هذه الملفات القاتلة تضيع في أدراج النسيان والإهمال”.

ودعت النقابة “مفوضية الانتخابات لمواصلة مسيراتها حتى تحقيق الغاية المثلى وهي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها لكي ينعم من خلالها الشعب الليبي بالأمن والأمان والاستقرار”.

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