سيالة: تفجير مفوضية الانتخابات كان متوقعا

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن الهجوم على المفوضية للانتخابات كان متوقعا؛ لوجود جيوب لتنظيم الدولة بقيت بعد طرده من سرت.

وأضاف سيالة، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، الأربعاء، أن الجانب الأمني في ليبيا لا يزال هشا بسبب مساحتها الكبيرة، وأن مثل هذه الهجمات تحصل في أوروبا أيضا.

وأوضح سيالة أن الوضع الأمني في طرابلس يعدّ جيدا، والكثير من السفارات عادت إليها، مشيرا إلى أن طرابلس يوجد بها 40 سفارة تقريبا، قيّمت وضع المدينة الأمني جيدا قبل العودة إليها.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس، شهدت الأربعاء، هجوما إرهابيا استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال، وأسفر عن سقوط 14 قتيلا و19 جريحا في حصيلة أولية للهجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية