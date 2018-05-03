جمارك بنغازي تضبط مواد غير صالحة للاستهلاك والاستخدام

تمكن عناصر من مركز جمارك ميناء بنغازي البحري، ضبط حاويات محملة بمواد غير صالحة للاستهلاك والاستخدام.

هذا وتم ضبط المواد خلال تفتيش ثلاث حاويات قادمة من جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مدينة بنغازي على متن باخرة حطت في ميناء جليانة البحري الثلاثاء الماضي.

ووفقاً للتحقيقات، تبين أن الحاوية الأولى التي تم ضبطها، محملة بكميات كبيرة من العلكة هندية المنشأ منتهية الصلاحية منذ عام 2016 ، كما احتوت الحاويتان الثانية والثالثة على زيت محركات سيارات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستعمال.

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